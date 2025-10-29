سعر DOUBT المباشر اليوم هو 0.00617159 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOUBT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOUBT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DOUBT المباشر اليوم هو 0.00617159 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOUBT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOUBT بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر DOUBT (DOUBT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOUBT إلى USD:

+0.60%1D
mexc
USD
مخطط أسعار DOUBT (DOUBT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:37:09 (UTC+8)

معلومات سعر DOUBT (DOUBT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+0.00%

+0.78%

+9.30%

+9.30%

سعر DOUBT (DOUBT) في الوقت الحقيقي هو $0.00617159. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOUBT بين أدنى سعر $ 0.00598897 وأعلى سعر $ 0.00647046، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOUBT على الإطلاق هو $ 0.0090364، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00482898.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOUBT +0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.78% على مدار 24 ساعة، و +9.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DOUBT (DOUBT)

القيمة السوقية الحالية لـ DOUBT هي $ 5.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOUBT يبلغ 950.00M، مع إجمالي عرض 950000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.88M.

سجل سعر DOUBT (DOUBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOUBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOUBT مقابل USD هو $ +0.0001863400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOUBT مقابل USD هو $ -0.0005187702 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOUBT مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.78%
30 يوم$ +0.0001863400+3.02%
60 يوم$ -0.0005187702-8.40%
90 يوم$ 0--

ما هو DOUBT ( DOUBT )

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

المصدر DOUBT (DOUBT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر DOUBT (USD)

كم ستكون قيمة DOUBT (DOUBT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DOUBT (DOUBT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DOUBT.

تحقق الآن من توقعات سعر DOUBT!

عملة DOUBT إلى العملات المحلية

توكنوميكس DOUBT (DOUBT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DOUBT (DOUBT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOUBT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DOUBT (DOUBT)

كم يساوي DOUBT (DOUBT) اليوم؟
سعر DOUBT المباشر في USD هو USD 0.00617159، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOUBT إلى USD الحالي؟
سعر DOUBT إلى USD الحالي هو $ 0.00617159. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DOUBT ؟
القيمة السوقية لعملة DOUBT هي $ 5.88M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOUBT؟
العرض المتداول لتوكن DOUBT هو 950.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOUBT؟
حقق DOUBT سعرًا قياسيًا قدره 0.0090364 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOUBT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00482898 DOUBT.
ما هو حجم تداول DOUBT؟
حجم تداول DOUBT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOUBT هذا العام؟
قد يرتفع DOUBT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOUBT لمزيد من التحليل المتعمق.
