معلومات سعر DOUBT (DOUBT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00598897 24 ساعة مرتفع $ 0.00647046 عالية طوال الوقت $ 0.0090364 أدنى سعر $ 0.00482898 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.78% تغير السعر (7 أيام) +9.30%

سعر DOUBT (DOUBT) في الوقت الحقيقي هو $0.00617159. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOUBT بين أدنى سعر $ 0.00598897 وأعلى سعر $ 0.00647046، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOUBT على الإطلاق هو $ 0.0090364، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00482898.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOUBT +0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.78% على مدار 24 ساعة، و +9.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DOUBT (DOUBT)

القيمة السوقية $ 5.88M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.88M إمداد دورة التداول 950.00M إجمالي العرض 950,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DOUBT هي $ 5.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOUBT يبلغ 950.00M، مع إجمالي عرض 950000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.88M.