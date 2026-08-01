سعر DoubleZero Staked SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع DoubleZero Staked SOL (DZSOL) اليوم هو $ 80.59، مع تغير بنسبة 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DZSOL الحالي إلى USD هو $ 80.59 لكل DZSOL.

يحتل DoubleZero Staked SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,642,531، مع عرض متداول قدره 32.79K DZSOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DZSOL بين $ 78.84 (أدنى) و$ 80.91 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 887.68، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 7.43.

على المدى القصير، تحرك DZSOL بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 420.83.

معلومات سوق DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

القيمة السوقية $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M الحجم (24 ساعة) $ 420.83$ 420.83 $ 420.83 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.63M$ 114.63M $ 114.63M إمداد دورة التداول 32.79K 32.79K 32.79K إجمالي العرض 1,422,488.355000947 1,422,488.355000947 1,422,488.355000947

القيمة السوقية الحالية لـ DoubleZero Staked SOL هي $ 2.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 420.83. العرض المتداول لـ DZSOL يبلغ 32.79K، مع إجمالي عرض 1422488.355000947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.63M.