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سعر DOSE (DOSE) المباشر لليوم هو USD 0.00005886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 192.63K . يتم تحديث سعر DOSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOSE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DOSE خلال اليوم هو -0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.27B

أداء سعر DOSE (DOSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ -0.0000268401 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ -0.0000392388 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ -0.00017349954891509772 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.84% 30 يوم $ -0.0000268401 -45.59% 60 يوم $ -0.0000392388 -66.66% 90 يوم $ -0.00017349954891509772 -74.66%

تحليل سعر DOSE (DOSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005819$ 0.00005819 $ 0.00005819 24 ساعة مرتفع $ 0.00006081$ 0.00006081 $ 0.00006081 عالية طوال الوقت $ 0.373235$ 0.373235 $ 0.373235 تغير السعر (1 ساعة) -2.02% تغير السعر (1يوم) -0.84% تغير السعر (7 أيام) -14.77%

معلومات سوق DOSE (DOSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: