سعر DOSE (DOSE)
سعر DOSE (DOSE) المباشر لليوم هو USD 0.00005886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 192.63K. يتم تحديث سعر DOSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOSE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DOSE خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.27B
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خلال اليوم، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ -0.0000268401 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ -0.0000392388 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOSE مقابل USD هو $ -0.00017349954891509772 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.84%
|30 يوم
|$ -0.0000268401
|-45.59%
|60 يوم
|$ -0.0000392388
|-66.66%
|90 يوم
|$ -0.00017349954891509772
|-74.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.02%
-0.84%
-14.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.
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