سعر DORA اليوم

السعر المباشر لمشروع DORA (DORA) اليوم هو $ 0.00781572، مع تغير بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DORA الحالي إلى USD هو $ 0.00781572 لكل DORA.

يحتل DORA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,816,654، مع عرض متداول قدره 1.00B DORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DORA بين $ 0.00780447 (أدنى) و$ 0.00783873 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.576132، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00759654.

على المدى القصير، تحرك DORA بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-1.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 337.40K.

معلومات سوق DORA (DORA)

القيمة السوقية $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M الحجم (24 ساعة) $ 337.40K$ 337.40K $ 337.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DORA هي $ 7.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 337.40K. العرض المتداول لـ DORA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.82M.