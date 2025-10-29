سعر Doll Face المباشر اليوم هو 0.00016812 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOLL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOLL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Doll Face المباشر اليوم هو 0.00016812 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOLL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOLL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Doll Face

سعر Doll Face (DOLL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOLL إلى USD:

$0.00016812
$0.00016812$0.00016812
-29.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Doll Face (DOLL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:35:26 (UTC+8)

معلومات سعر Doll Face (DOLL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00016813
$ 0.00016813$ 0.00016813
24 ساعة منخفض
$ 0.00023874
$ 0.00023874$ 0.00023874
24 ساعة مرتفع

$ 0.00016813
$ 0.00016813$ 0.00016813

$ 0.00023874
$ 0.00023874$ 0.00023874

$ 0.00248624
$ 0.00248624$ 0.00248624

$ 0.00015216
$ 0.00015216$ 0.00015216

-0.00%

-29.04%

-29.33%

-29.33%

سعر Doll Face (DOLL) في الوقت الحقيقي هو $0.00016812. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOLL بين أدنى سعر $ 0.00016813 وأعلى سعر $ 0.00023874، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOLL على الإطلاق هو $ 0.00248624، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00015216.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOLL -0.00% على مدار الساعة الماضية، -29.04% على مدار 24 ساعة، و -29.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doll Face (DOLL)

$ 16.82K
$ 16.82K$ 16.82K

--
----

$ 16.82K
$ 16.82K$ 16.82K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Doll Face هي $ 16.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOLL يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.82K.

سجل سعر Doll Face (DOLL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doll Face مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doll Face مقابل USD هو $ -0.0001104151 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doll Face مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doll Face مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-29.04%
30 يوم$ -0.0001104151-65.67%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Doll Face ( DOLL )

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Doll Face (DOLL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Doll Face (USD)

كم ستكون قيمة Doll Face (DOLL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Doll Face (DOLL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Doll Face.

تحقق الآن من توقعات سعر Doll Face!

عملة DOLL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Doll Face (DOLL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Doll Face (DOLL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOLL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Doll Face (DOLL)

كم يساوي Doll Face (DOLL) اليوم؟
سعر DOLL المباشر في USD هو USD 0.00016812، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOLL إلى USD الحالي؟
سعر DOLL إلى USD الحالي هو $ 0.00016812. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Doll Face ؟
القيمة السوقية لعملة DOLL هي $ 16.82K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOLL؟
العرض المتداول لتوكن DOLL هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOLL؟
حقق DOLL سعرًا قياسيًا قدره 0.00248624 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOLL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00015216 DOLL.
ما هو حجم تداول DOLL؟
حجم تداول DOLL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOLL هذا العام؟
قد يرتفع DOLL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOLL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:35:26 (UTC+8)

تحديثات Doll Face (DOLL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

