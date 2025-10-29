معلومات سعر Doll Face (DOLL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00016813 24 ساعة مرتفع $ 0.00023874 عالية طوال الوقت $ 0.00248624 أدنى سعر $ 0.00015216 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -29.04% تغير السعر (7 أيام) -29.33%

سعر Doll Face (DOLL) في الوقت الحقيقي هو $0.00016812. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOLL بين أدنى سعر $ 0.00016813 وأعلى سعر $ 0.00023874، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOLL على الإطلاق هو $ 0.00248624، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00015216.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOLL -0.00% على مدار الساعة الماضية، -29.04% على مدار 24 ساعة، و -29.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doll Face (DOLL)

القيمة السوقية $ 16.82K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.82K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Doll Face هي $ 16.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOLL يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.82K.