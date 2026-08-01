سعر Dolan Duck اليوم

السعر المباشر لمشروع Dolan Duck (DOLAN) اليوم هو $ 0.0036823، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOLAN الحالي إلى USD هو $ 0.0036823 لكل DOLAN.

يحتل Dolan Duck حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 361,681، مع عرض متداول قدره 98.22M DOLAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOLAN بين $ 0.00362553 (أدنى) و$ 0.00378127 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.896515، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00195926.

على المدى القصير، تحرك DOLAN بمقدار -2.61% خلال الساعة الماضية و+70.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.23K.

معلومات سوق Dolan Duck (DOLAN)

القيمة السوقية $ 361.68K$ 361.68K $ 361.68K الحجم (24 ساعة) $ 2.23K$ 2.23K $ 2.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 361.68K$ 361.68K $ 361.68K إمداد دورة التداول 98.22M 98.22M 98.22M إجمالي العرض 98,222,246.485145 98,222,246.485145 98,222,246.485145

القيمة السوقية الحالية لـ Dolan Duck هي $ 361.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.23K. العرض المتداول لـ DOLAN يبلغ 98.22M، مع إجمالي عرض 98222246.485145. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 361.68K.