سعر dogwifhat Eth اليوم

السعر المباشر لمشروع dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) اليوم هو $ 0.0010445، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGWIFHAT الحالي إلى USD هو $ 0.0010445 لكل DOGWIFHAT.

يحتل dogwifhat Eth حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,450، مع عرض متداول قدره 100.00M DOGWIFHAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGWIFHAT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.074917، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGWIFHAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 104.76.

معلومات سوق dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

القيمة السوقية $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K الحجم (24 ساعة) $ 104.76$ 104.76 $ 104.76 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ dogwifhat Eth هي $ 104.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 104.76. العرض المتداول لـ DOGWIFHAT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.45K.