سعر Dogecoin20 اليوم

السعر المباشر لمشروع Dogecoin20 (DOGE20) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGE20 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGE20.

يحتل Dogecoin20 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 143,493، مع عرض متداول قدره 140.00B DOGE20. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGE20 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGE20 بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+4.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dogecoin20 (DOGE20)

القيمة السوقية $ 143.49K$ 143.49K $ 143.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 143.49K$ 143.49K $ 143.49K إمداد دورة التداول 140.00B 140.00B 140.00B إجمالي العرض 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dogecoin20 هي $ 143.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGE20 يبلغ 140.00B، مع إجمالي عرض 140000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 143.49K.