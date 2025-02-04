سعر DocuSol (DOCUSOL)
سعر DocuSol (DOCUSOL) المباشر لليوم هو USD 0.00053047. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.45K. يتم تحديث سعر DOCUSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DocuSol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 368.58K
- تغيير سعر DocuSol خلال اليوم هو -11.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DocuSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.32%
-11.39%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A project that allows users to upload, share, and sign documents securely utilizing the blockchain. We store the file hash in a memo in a transaction and allows for immutable and transparent verification of the integrity of the signed document. We want to bridge blockchain web3 with businesses and consumers in web2. We want to take this process and package it into an API service for businesses or even an in-house solution so that documents will no longer have to leave the company premises and they can send it to just the intended recipients.
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