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سعر DocuSol (DOCUSOL) المباشر لليوم هو USD 0.00053047 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.45K . يتم تحديث سعر DOCUSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DocuSol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 368.58K - تغيير سعر DocuSol خلال اليوم هو -11.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر DocuSol (DOCUSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DocuSol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DocuSol (DOCUSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DocuSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00051761$ 0.00051761 $ 0.00051761 24 ساعة مرتفع $ 0.0007096$ 0.0007096 $ 0.0007096 عالية طوال الوقت $ 0.0007096$ 0.0007096 $ 0.0007096 تغير السعر (1 ساعة) -2.32% تغير السعر (1يوم) -11.39% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DocuSol (DOCUSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: