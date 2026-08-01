سعر Diversified USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Diversified USD (DFIUSD) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DFIUSD الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل DFIUSD.

يحتل Diversified USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 186,046، مع عرض متداول قدره 185.99K DFIUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DFIUSD بين $ 1.001 (أدنى) و$ 1.002 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.048، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.974822.

على المدى القصير، تحرك DFIUSD بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.59K.

معلومات سوق Diversified USD (DFIUSD)

القيمة السوقية $ 186.05K$ 186.05K $ 186.05K الحجم (24 ساعة) $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 186.05K$ 186.05K $ 186.05K إمداد دورة التداول 185.99K 185.99K 185.99K إجمالي العرض 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

القيمة السوقية الحالية لـ Diversified USD هي $ 186.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.59K. العرض المتداول لـ DFIUSD يبلغ 185.99K، مع إجمالي عرض 185992.67578125. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 186.05K.