معلومات سعر Dialectic BTC Vault (DBIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 110,446 $ 110,446 $ 110,446 24 ساعة منخفض $ 116,011 $ 116,011 $ 116,011 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 110,446$ 110,446 $ 110,446 24 ساعة مرتفع $ 116,011$ 116,011 $ 116,011 عالية طوال الوقت $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 أدنى سعر $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) +4.81% تغير السعر (7 أيام) +4.81%

سعر Dialectic BTC Vault (DBIT) في الوقت الحقيقي هو $112,995. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DBIT بين أدنى سعر $ 110,446 وأعلى سعر $ 116,011، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDBIT على الإطلاق هو $ 126,288، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 103,598.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DBIT -0.26% على مدار الساعة الماضية، -1.13% على مدار 24 ساعة، و +4.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dialectic BTC Vault (DBIT)

القيمة السوقية $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M إمداد دورة التداول 100.00 100.00 100.00 إجمالي العرض 100.0038175747448 100.0038175747448 100.0038175747448

القيمة السوقية الحالية لـ Dialectic BTC Vault هي $ 11.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DBIT يبلغ 100.00، مع إجمالي عرض 100.0038175747448. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.29M.