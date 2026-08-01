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سعر DFDV xStock المباشر اليوم هو 3.06 USD. القيمة السوقية لـ DFDVX هي 515,709 USD. تابع تحديثات أسعار DFDVX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DFDV xStock المباشر اليوم هو 3.06 USD. القيمة السوقية لـ DFDVX هي 515,709 USD. تابع تحديثات أسعار DFDVX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DFDVX

معلومات سعر DFDVX

ما هو DFDVX

الوثيقة البيضاء لـ DFDVX

الموقع الرسمي لـ DFDVX

اقتصاد توكن DFDVX

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سعر DFDV xStock (DFDVX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DFDVX إلى USD:

$3.17
$3.17$3.17
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار DFDV xStock (DFDVX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:57:02 (UTC+8)

سعر DFDV xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع DFDV xStock (DFDVX) اليوم هو $ 3.06، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DFDVX الحالي إلى USD هو $ 3.06 لكل DFDVX.

يحتل DFDV xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 515,709، مع عرض متداول قدره 168.63K DFDVX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DFDVX بين $ 2.99 (أدنى) و$ 3.24 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 32.51، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.43.

على المدى القصير، تحرك DFDVX بمقدار -2.34% خلال الساعة الماضية و+6.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 82.92K.

معلومات سوق DFDV xStock (DFDVX)

$ 515.71K
$ 515.71K$ 515.71K

$ 82.92K
$ 82.92K$ 82.92K

$ 515.71K
$ 515.71K$ 515.71K

168.63K
168.63K 168.63K

168,625.5369651032
168,625.5369651032 168,625.5369651032

القيمة السوقية الحالية لـ DFDV xStock هي $ 515.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 82.92K. العرض المتداول لـ DFDVX يبلغ 168.63K، مع إجمالي عرض 168625.5369651032. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 515.71K.

سجل سعر DFDV xStock بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.99
$ 2.99$ 2.99
24 ساعة منخفض
$ 3.24
$ 3.24$ 3.24
24 ساعة مرتفع

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

$ 32.51
$ 32.51$ 32.51

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

-2.34%

-1.28%

+6.54%

+6.54%

سجل سعر DFDV xStock (DFDVX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DFDV xStock مقابل USD هو $ -0.039830551304562256 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DFDV xStock مقابل USD هو $ +0.2639017440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DFDV xStock مقابل USD هو $ -0.1712804400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DFDV xStock مقابل USD هو $ -0.0103645569539266 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.039830551304562256-1.28%
30 يوم$ +0.2639017440+8.62%
60 يوم$ -0.1712804400-5.59%
90 يوم$ -0.0103645569539266-0.00%

توقعات أسعار DFDV xStock

DFDV xStock (DFDVX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DFDVX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDFDV xStock (DFDVX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DFDV xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر DFDV xStock الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DFDVX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DFDV xStock.

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نبذة عن DFDV xStock

ما هو السعر الحالي لـ DFDVX في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $3.06، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة -1.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها DFDV xStock عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر DFDVX عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ DFDVX؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من DFDVX. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ DFDV xStock؟

لقد تداول السعر بين $2.99 و$3.24، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ DFDVX في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل DFDVX داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DFDV xStock

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:57:02 (UTC+8)

تحديثات DFDV xStock (DFDVX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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