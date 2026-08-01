سعر DFDV xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع DFDV xStock (DFDVX) اليوم هو $ 3.06، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DFDVX الحالي إلى USD هو $ 3.06 لكل DFDVX.

يحتل DFDV xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 515,709، مع عرض متداول قدره 168.63K DFDVX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DFDVX بين $ 2.99 (أدنى) و$ 3.24 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 32.51، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.43.

على المدى القصير، تحرك DFDVX بمقدار -2.34% خلال الساعة الماضية و+6.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 82.92K.

معلومات سوق DFDV xStock (DFDVX)

القيمة السوقية $ 515.71K$ 515.71K $ 515.71K الحجم (24 ساعة) $ 82.92K$ 82.92K $ 82.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 515.71K$ 515.71K $ 515.71K إمداد دورة التداول 168.63K 168.63K 168.63K إجمالي العرض 168,625.5369651032 168,625.5369651032 168,625.5369651032

القيمة السوقية الحالية لـ DFDV xStock هي $ 515.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 82.92K. العرض المتداول لـ DFDVX يبلغ 168.63K، مع إجمالي عرض 168625.5369651032. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 515.71K.