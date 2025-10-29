معلومات سعر DFDV Staked SOL (DFDVSOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 200.2 $ 200.2 $ 200.2 24 ساعة منخفض $ 212.84 $ 212.84 $ 212.84 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 200.2$ 200.2 $ 200.2 24 ساعة مرتفع $ 212.84$ 212.84 $ 212.84 عالية طوال الوقت $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 أدنى سعر $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) +4.52% تغير السعر (7 أيام) +4.52%

سعر DFDV Staked SOL (DFDVSOL) في الوقت الحقيقي هو $202.82. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DFDVSOL بين أدنى سعر $ 200.2 وأعلى سعر $ 212.84، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDFDVSOL على الإطلاق هو $ 259.77، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 150.48.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DFDVSOL -0.54% على مدار الساعة الماضية، -3.94% على مدار 24 ساعة، و +4.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

القيمة السوقية $ 120.10M$ 120.10M $ 120.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 120.10M$ 120.10M $ 120.10M إمداد دورة التداول 590.28K 590.28K 590.28K إجمالي العرض 590,284.619057605 590,284.619057605 590,284.619057605

القيمة السوقية الحالية لـ DFDV Staked SOL هي $ 120.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DFDVSOL يبلغ 590.28K، مع إجمالي عرض 590284.619057605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 120.10M.