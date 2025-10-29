سعر DFDV Staked SOL المباشر اليوم هو 202.82 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DFDVSOL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DFDVSOL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DFDV Staked SOL المباشر اليوم هو 202.82 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DFDVSOL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DFDVSOL بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

السعر المباشر لـ 1 DFDVSOL إلى USD:

$202.82
-3.90%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار DFDV Staked SOL (DFDVSOL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:24:31 (UTC+8)

معلومات سعر DFDV Staked SOL (DFDVSOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 200.2
24 ساعة منخفض
$ 212.84
24 ساعة مرتفع

$ 200.2
$ 212.84
$ 259.77
$ 150.48
-0.54%

-3.94%

+4.52%

+4.52%

سعر DFDV Staked SOL (DFDVSOL) في الوقت الحقيقي هو $202.82. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DFDVSOL بين أدنى سعر $ 200.2 وأعلى سعر $ 212.84، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDFDVSOL على الإطلاق هو $ 259.77، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 150.48.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DFDVSOL -0.54% على مدار الساعة الماضية، -3.94% على مدار 24 ساعة، و +4.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

$ 120.10M
$ 120.10M$ 120.10M

--
$ 120.10M
590.28K
590,284.619057605
القيمة السوقية الحالية لـ DFDV Staked SOL هي $ 120.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DFDVSOL يبلغ 590.28K، مع إجمالي عرض 590284.619057605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 120.10M.

سجل سعر DFDV Staked SOL (DFDVSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DFDV Staked SOL مقابل USD هو $ -8.3313384957296 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DFDV Staked SOL مقابل USD هو $ -5.7768612140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DFDV Staked SOL مقابل USD هو $ -8.6462166000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DFDV Staked SOL مقابل USD هو $ +17.83109152224734 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -8.3313384957296-3.94%
30 يوم$ -5.7768612140-2.84%
60 يوم$ -8.6462166000-4.26%
90 يوم$ +17.83109152224734+9.64%

ما هو DFDV Staked SOL ( DFDVSOL )

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

المصدر DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر DFDV Staked SOL (USD)

كم ستكون قيمة DFDV Staked SOL (DFDVSOL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DFDV Staked SOL (DFDVSOL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DFDV Staked SOL.

تحقق الآن من توقعات سعر DFDV Staked SOL!

عملة DFDVSOL إلى العملات المحلية

توكنوميكس DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DFDV Staked SOL (DFDVSOL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DFDVSOL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

كم يساوي DFDV Staked SOL (DFDVSOL) اليوم؟
سعر DFDVSOL المباشر في USD هو USD 202.82، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DFDVSOL إلى USD الحالي؟
سعر DFDVSOL إلى USD الحالي هو $ 202.82. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DFDV Staked SOL ؟
القيمة السوقية لعملة DFDVSOL هي $ 120.10M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DFDVSOL؟
العرض المتداول لتوكن DFDVSOL هو 590.28K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DFDVSOL؟
حقق DFDVSOL سعرًا قياسيًا قدره 259.77 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DFDVSOL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 150.48 DFDVSOL.
ما هو حجم تداول DFDVSOL؟
حجم تداول DFDVSOL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DFDVSOL هذا العام؟
قد يرتفع DFDVSOL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DFDVSOL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:24:31 (UTC+8)

تحديثات DFDV Staked SOL (DFDVSOL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

