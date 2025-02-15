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سعر DEV AI (DEVAI) المباشر لليوم هو USD 0.00702503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88M . يتم تحديث سعر DEVAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DEV AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29M - تغيير سعر DEV AI خلال اليوم هو -8.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر DEV AI (DEVAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ -0.000620021568753588 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000620021568753588 -8.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DEV AI (DEVAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DEV AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00633579$ 0.00633579 $ 0.00633579 24 ساعة مرتفع $ 0.00922359$ 0.00922359 $ 0.00922359 عالية طوال الوقت $ 0.00922359$ 0.00922359 $ 0.00922359 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -8.11% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DEV AI (DEVAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: