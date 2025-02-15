سعر DEV AI (DEVAI)
سعر DEV AI (DEVAI) المباشر لليوم هو USD 0.00702503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88M. يتم تحديث سعر DEVAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEV AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29M
- تغيير سعر DEV AI خلال اليوم هو -8.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ -0.000620021568753588 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEV AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000620021568753588
|-8.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEV AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-8.11%
--
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