معلومات سعر Dessistant by Virtuals (DESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.85% تغير السعر (1يوم) +58.36% تغير السعر (7 أيام) +361.34% تغير السعر (7 أيام) +361.34%

سعر Dessistant by Virtuals (DESS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DESS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDESS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DESS +3.85% على مدار الساعة الماضية، +58.36% على مدار 24 ساعة، و +361.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dessistant by Virtuals (DESS)

القيمة السوقية $ 166.62K$ 166.62K $ 166.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 357.29K$ 357.29K $ 357.29K إمداد دورة التداول 466.36M 466.36M 466.36M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dessistant by Virtuals هي $ 166.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DESS يبلغ 466.36M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 357.29K.