سعر DePlan (DPLN)
سعر DePlan (DPLN) المباشر لليوم هو USD 0.068359. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 379.43K. يتم تحديث سعر DPLN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DePlan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97K
- تغيير سعر DePlan خلال اليوم هو -2.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.58M
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خلال اليوم، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.00191995062630298 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.0270887166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.0296913351 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.09378765015199176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00191995062630298
|-2.73%
|30 يوم
|$ -0.0270887166
|-39.62%
|60 يوم
|$ -0.0296913351
|-43.43%
|90 يوم
|$ -0.09378765015199176
|-57.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DePlan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-2.73%
-30.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions.
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