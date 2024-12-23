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سعر DePlan (DPLN) المباشر لليوم هو USD 0.068359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 379.43K . يتم تحديث سعر DPLN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DePlan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97K - تغيير سعر DePlan خلال اليوم هو -2.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.58M

أداء سعر DePlan (DPLN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.00191995062630298 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.0270887166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.0296913351 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DePlan مقابل USD هو $ -0.09378765015199176 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00191995062630298 -2.73% 30 يوم $ -0.0270887166 -39.62% 60 يوم $ -0.0296913351 -43.43% 90 يوم $ -0.09378765015199176 -57.84%

تحليل سعر DePlan (DPLN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DePlan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.068113$ 0.068113 $ 0.068113 24 ساعة مرتفع $ 0.071586$ 0.071586 $ 0.071586 عالية طوال الوقت $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -2.73% تغير السعر (7 أيام) -30.97%

معلومات سوق DePlan (DPLN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: