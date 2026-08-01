سعر Demex اليوم

السعر المباشر لمشروع Demex (DMX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DMX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DMX.

يحتل Demex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 253,284، مع عرض متداول قدره 1.72B DMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DMX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.103084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DMX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.87.

معلومات سوق Demex (DMX)

القيمة السوقية $ 253.28K$ 253.28K $ 253.28K الحجم (24 ساعة) $ 11.87$ 11.87 $ 11.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 317.95K$ 317.95K $ 317.95K إمداد دورة التداول 1.72B 1.72B 1.72B إجمالي العرض 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Demex هي $ 253.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.87. العرض المتداول لـ DMX يبلغ 1.72B، مع إجمالي عرض 2160000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 317.95K.