سعر degenOS (DEGENOS)
سعر degenOS (DEGENOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M. يتم تحديث سعر DEGENOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق degenOS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.81K
- تغيير سعر degenOS خلال اليوم هو +3.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر degenOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر degenOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر degenOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر degenOS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر degenOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+3.16%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DegenOS current main narrative - Community sourced co-created AI agent “Community-evolved consciousness” In the wake of OpenAI o3, degenOS is bluring the lines between AI consciousness and persona to create an AI agent whose sense of self evolves through community interaction. Each day, participants select the conversation fragments that are permanently woven into its memory, shaping how it thinks and communicates across all platforms-forever.
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