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سعر degenerative SITCOM ($SITCOM) المباشر لليوم هو USD 0.00269563 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.69M . يتم تحديث سعر $SITCOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق degenerative SITCOM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07M - تغيير سعر degenerative SITCOM خلال اليوم هو +9.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر degenerative SITCOM ($SITCOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ +0.00023585 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ +0.0043296761 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00023585 +9.59% 30 يوم $ +0.0043296761 +160.62% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر degenerative SITCOM ($SITCOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر degenerative SITCOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00195555$ 0.00195555 $ 0.00195555 24 ساعة مرتفع $ 0.00344155$ 0.00344155 $ 0.00344155 عالية طوال الوقت $ 0.02293002$ 0.02293002 $ 0.02293002 تغير السعر (1 ساعة) -15.28% تغير السعر (1يوم) +9.59% تغير السعر (7 أيام) +13.10%

معلومات سوق degenerative SITCOM ($SITCOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: