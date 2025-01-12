سعر degenerative SITCOM ($SITCOM)
سعر degenerative SITCOM ($SITCOM) المباشر لليوم هو USD 0.00269563. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.69M. يتم تحديث سعر $SITCOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق degenerative SITCOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07M
- تغيير سعر degenerative SITCOM خلال اليوم هو +9.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ +0.00023585 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ +0.0043296761 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر degenerative SITCOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00023585
|+9.59%
|30 يوم
|$ +0.0043296761
|+160.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر degenerative SITCOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-15.28%
+9.59%
+13.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters.
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