سعر DegeCoin المباشر اليوم هو 0.00035993 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $DEGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $DEGE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر DegeCoin المباشر اليوم هو 0.00035993 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $DEGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $DEGE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار DegeCoin

سعر DegeCoin ($DEGE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $DEGE إلى USD:

$0.00035985
-5.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار DegeCoin ($DEGE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:49:57 (UTC+8)

معلومات سعر DegeCoin ($DEGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00035211
24 ساعة منخفض
$ 0.00038766
24 ساعة مرتفع

$ 0.00035211
$ 0.00038766
$ 0.064437
$ 0.00024863
-1.02%

-5.95%

+14.22%

+14.22%

سعر DegeCoin ($DEGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00035993. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $DEGE بين أدنى سعر $ 0.00035211 وأعلى سعر $ 0.00038766، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$DEGE على الإطلاق هو $ 0.064437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00024863.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $DEGE -1.02% على مدار الساعة الماضية، -5.95% على مدار 24 ساعة، و +14.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DegeCoin ($DEGE)

$ 359.72K
--
$ 359.72K
999.41M
999,408,917.374124
القيمة السوقية الحالية لـ DegeCoin هي $ 359.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $DEGE يبلغ 999.41M، مع إجمالي عرض 999408917.374124. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 359.72K.

سجل سعر DegeCoin ($DEGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DegeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DegeCoin مقابل USD هو $ -0.0000496064 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DegeCoin مقابل USD هو $ -0.0001185365 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DegeCoin مقابل USD هو $ -0.0003119599722616123 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.95%
30 يوم$ -0.0000496064-13.78%
60 يوم$ -0.0001185365-32.93%
90 يوم$ -0.0003119599722616123-46.43%

ما هو DegeCoin ( $DEGE )

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DegeCoin ($DEGE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر DegeCoin (USD)

كم ستكون قيمة DegeCoin ($DEGE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DegeCoin ($DEGE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DegeCoin.

تحقق الآن من توقعات سعر DegeCoin!

عملة $DEGE إلى العملات المحلية

توكنوميكس DegeCoin ($DEGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DegeCoin ($DEGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس $DEGE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DegeCoin ($DEGE)

كم يساوي DegeCoin ($DEGE) اليوم؟
سعر $DEGE المباشر في USD هو USD 0.00035993، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر $DEGE إلى USD الحالي؟
سعر $DEGE إلى USD الحالي هو $ 0.00035993. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DegeCoin ؟
القيمة السوقية لعملة $DEGE هي $ 359.72K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن $DEGE؟
العرض المتداول لتوكن $DEGE هو 999.41M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ $DEGE؟
حقق $DEGE سعرًا قياسيًا قدره 0.064437 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ $DEGE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00024863 $DEGE.
ما هو حجم تداول $DEGE؟
حجم تداول $DEGE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع $DEGE هذا العام؟
قد يرتفع $DEGE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر $DEGE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات DegeCoin ($DEGE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

