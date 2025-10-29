معلومات سعر DegeCoin ($DEGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00035211 $ 0.00035211 $ 0.00035211 24 ساعة منخفض $ 0.00038766 $ 0.00038766 $ 0.00038766 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00035211$ 0.00035211 $ 0.00035211 24 ساعة مرتفع $ 0.00038766$ 0.00038766 $ 0.00038766 عالية طوال الوقت $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 أدنى سعر $ 0.00024863$ 0.00024863 $ 0.00024863 تغير السعر (1 ساعة) -1.02% تغير السعر (1يوم) -5.95% تغير السعر (7 أيام) +14.22% تغير السعر (7 أيام) +14.22%

سعر DegeCoin ($DEGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00035993. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $DEGE بين أدنى سعر $ 0.00035211 وأعلى سعر $ 0.00038766، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$DEGE على الإطلاق هو $ 0.064437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00024863.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $DEGE -1.02% على مدار الساعة الماضية، -5.95% على مدار 24 ساعة، و +14.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DegeCoin ($DEGE)

القيمة السوقية $ 359.72K$ 359.72K $ 359.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 359.72K$ 359.72K $ 359.72K إمداد دورة التداول 999.41M 999.41M 999.41M إجمالي العرض 999,408,917.374124 999,408,917.374124 999,408,917.374124

القيمة السوقية الحالية لـ DegeCoin هي $ 359.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $DEGE يبلغ 999.41M، مع إجمالي عرض 999408917.374124. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 359.72K.