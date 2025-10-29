معلومات سعر Defi Tiger (DTG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.15% تغير السعر (1يوم) -9.23% تغير السعر (7 أيام) -18.36% تغير السعر (7 أيام) -18.36%

سعر Defi Tiger (DTG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DTG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDTG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DTG +2.15% على مدار الساعة الماضية، -9.23% على مدار 24 ساعة، و -18.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Defi Tiger (DTG)

القيمة السوقية $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M إمداد دورة التداول 353.50T 353.50T 353.50T إجمالي العرض 353,495,303,986,208.2 353,495,303,986,208.2 353,495,303,986,208.2

القيمة السوقية الحالية لـ Defi Tiger هي $ 1.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DTG يبلغ 353.50T، مع إجمالي عرض 353495303986208.2. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.