سعر deerman (DEERMAN)
سعر deerman (DEERMAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.31K. يتم تحديث سعر DEERMAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق deerman الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.88K
- تغيير سعر deerman خلال اليوم هو -18.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر deerman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر deerman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر deerman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر deerman مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.28%
|30 يوم
|$ 0
|-92.15%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر deerman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-18.28%
-28.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word !
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