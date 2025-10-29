معلومات سعر Decrypting (DCRYPT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00290229 $ 0.00290229 $ 0.00290229 24 ساعة منخفض $ 0.00308466 $ 0.00308466 $ 0.00308466 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00290229$ 0.00290229 $ 0.00290229 24 ساعة مرتفع $ 0.00308466$ 0.00308466 $ 0.00308466 عالية طوال الوقت $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 أدنى سعر $ 0.00271012$ 0.00271012 $ 0.00271012 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -2.98% تغير السعر (7 أيام) -12.00% تغير السعر (7 أيام) -12.00%

سعر Decrypting (DCRYPT) في الوقت الحقيقي هو $0.00290476. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DCRYPT بين أدنى سعر $ 0.00290229 وأعلى سعر $ 0.00308466، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDCRYPT على الإطلاق هو $ 0.01196398، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00271012.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DCRYPT -0.29% على مدار الساعة الماضية، -2.98% على مدار 24 ساعة، و -12.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Decrypting (DCRYPT)

القيمة السوقية $ 152.07K$ 152.07K $ 152.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 290.23K$ 290.23K $ 290.23K إمداد دورة التداول 52.40M 52.40M 52.40M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Decrypting هي $ 152.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCRYPT يبلغ 52.40M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 290.23K.