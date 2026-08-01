سعر DeCoin Flow اليوم

السعر المباشر لمشروع DeCoin Flow (DCF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DCF.

يحتل DeCoin Flow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 107,158، مع عرض متداول قدره 161.00M DCF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02308975، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DCF بمقدار -0.44% خلال الساعة الماضية و-16.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.89K.

معلومات سوق DeCoin Flow (DCF)

القيمة السوقية $ 107.16K$ 107.16K $ 107.16K الحجم (24 ساعة) $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 223.01K$ 223.01K $ 223.01K إمداد دورة التداول 161.00M 161.00M 161.00M إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DeCoin Flow هي $ 107.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.89K. العرض المتداول لـ DCF يبلغ 161.00M، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.01K.