سعر Decentral Mining Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DMP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DMP

معلومات سعر DMP

الموقع الرسمي لـ DMP

اقتصاد توكن DMP

توقعات سعر DMP

شعار Decentral Mining Protocol

سعر Decentral Mining Protocol (DMP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DMP إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Decentral Mining Protocol (DMP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:15 (UTC+8)

معلومات سعر Decentral Mining Protocol (DMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.80%

+0.80%

سعر Decentral Mining Protocol (DMP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DMP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDMP على الإطلاق هو $ 0.00156132، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DMP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +0.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Decentral Mining Protocol (DMP)

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

--
----

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Decentral Mining Protocol هي $ 18.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DMP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.00K.

سجل سعر Decentral Mining Protocol (DMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentral Mining Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentral Mining Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentral Mining Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentral Mining Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-1.62%
60 يوم$ 0-10.76%
90 يوم$ 0--

ما هو Decentral Mining Protocol ( DMP )

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Decentral Mining Protocol (DMP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Decentral Mining Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Decentral Mining Protocol (DMP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Decentral Mining Protocol (DMP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Decentral Mining Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Decentral Mining Protocol!

عملة DMP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Decentral Mining Protocol (DMP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Decentral Mining Protocol (DMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DMP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Decentral Mining Protocol (DMP)

كم يساوي Decentral Mining Protocol (DMP) اليوم؟
سعر DMP المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DMP إلى USD الحالي؟
سعر DMP إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Decentral Mining Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة DMP هي $ 18.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DMP؟
العرض المتداول لتوكن DMP هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DMP؟
حقق DMP سعرًا قياسيًا قدره 0.00156132 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DMP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 DMP.
ما هو حجم تداول DMP؟
حجم تداول DMP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DMP هذا العام؟
قد يرتفع DMP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DMP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:15 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

