سعر DeathSTR اليوم

السعر المباشر لمشروع DeathSTR (DEATHSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEATHSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEATHSTR.

يحتل DeathSTR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,334، مع عرض متداول قدره 575.46M DEATHSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEATHSTR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0014758، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEATHSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-10.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 522.61.

معلومات سوق DeathSTR (DEATHSTR)

القيمة السوقية $ 87.33K$ 87.33K $ 87.33K الحجم (24 ساعة) $ 522.61$ 522.61 $ 522.61 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.33K$ 87.33K $ 87.33K إمداد دورة التداول 575.46M 575.46M 575.46M إجمالي العرض 575,458,416.8962699 575,458,416.8962699 575,458,416.8962699

القيمة السوقية الحالية لـ DeathSTR هي $ 87.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 522.61. العرض المتداول لـ DEATHSTR يبلغ 575.46M، مع إجمالي عرض 575458416.8962699. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.33K.