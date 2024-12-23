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سعر Dark Frontiers (DARK) المباشر لليوم هو USD 0.01998016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.17M . يتم تحديث سعر DARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark Frontiers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 627.36K - تغيير سعر Dark Frontiers خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 209.17M

أداء سعر Dark Frontiers (DARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark Frontiers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark Frontiers مقابل USD هو $ -0.0035451976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark Frontiers مقابل USD هو $ -0.0019607070 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark Frontiers مقابل USD هو $ -0.00168987513461503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.46% 30 يوم $ -0.0035451976 -17.74% 60 يوم $ -0.0019607070 -9.81% 90 يوم $ -0.00168987513461503 -7.79%

تحليل سعر Dark Frontiers (DARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark Frontiers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01989105$ 0.01989105 $ 0.01989105 24 ساعة مرتفع $ 0.0200776$ 0.0200776 $ 0.0200776 عالية طوال الوقت $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -18.40%

معلومات سوق Dark Frontiers (DARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: