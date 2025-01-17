سعر Daossui Token (DAOS)
سعر Daossui Token (DAOS) المباشر لليوم هو USD 0.00302178. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M. يتم تحديث سعر DAOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daossui Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.18K
- تغيير سعر Daossui Token خلال اليوم هو -25.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ -0.001024119273267271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001024119273267271
|-25.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daossui Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.00%
-25.31%
+22.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together.
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