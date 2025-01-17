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سعر Daossui Token (DAOS) المباشر لليوم هو USD 0.00302178 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M . يتم تحديث سعر DAOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Daossui Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.18K - تغيير سعر Daossui Token خلال اليوم هو -25.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر Daossui Token (DAOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ -0.001024119273267271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Daossui Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001024119273267271 -25.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Daossui Token (DAOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Daossui Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00321953$ 0.00321953 $ 0.00321953 24 ساعة مرتفع $ 0.00427768$ 0.00427768 $ 0.00427768 عالية طوال الوقت $ 0.00799731$ 0.00799731 $ 0.00799731 تغير السعر (1 ساعة) -8.00% تغير السعر (1يوم) -25.31% تغير السعر (7 أيام) +22.03%

معلومات سوق Daossui Token (DAOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: