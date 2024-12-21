سعر DALGO (DALGO)
سعر DALGO (DALGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 227.40K. يتم تحديث سعر DALGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DALGO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.36
- تغيير سعر DALGO خلال اليوم هو +7.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.23B
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خلال اليوم، كان سعر DALGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DALGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DALGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DALGO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.33%
|30 يوم
|$ 0
|-28.42%
|60 يوم
|$ 0
|+1.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DALGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.34%
+7.33%
-17.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation.
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