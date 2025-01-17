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سعر Daige (DAIGE) المباشر لليوم هو USD 0.01750156 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.50M . يتم تحديث سعر DAIGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Daige الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.26M - تغيير سعر Daige خلال اليوم هو -7.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Daige (DAIGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daige مقابل USD هو $ -0.00147868818268672 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Daige مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Daige مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Daige مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00147868818268672 -7.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Daige (DAIGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Daige: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01572257$ 0.01572257 $ 0.01572257 24 ساعة مرتفع $ 0.01977657$ 0.01977657 $ 0.01977657 عالية طوال الوقت $ 0.03381155$ 0.03381155 $ 0.03381155 تغير السعر (1 ساعة) -5.83% تغير السعر (1يوم) -7.79% تغير السعر (7 أيام) -32.64%

معلومات سوق Daige (DAIGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: