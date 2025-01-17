سعر Daige (DAIGE)
سعر Daige (DAIGE) المباشر لليوم هو USD 0.01750156. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.50M. يتم تحديث سعر DAIGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daige الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.26M
- تغيير سعر Daige خلال اليوم هو -7.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Daige مقابل USD هو $ -0.00147868818268672 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daige مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daige مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daige مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00147868818268672
|-7.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daige: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.83%
-7.79%
-32.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.
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