سعر DADACOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع DADACOIN (DADA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DADA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DADA.

يحتل DADACOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 117,560، مع عرض متداول قدره 495.00T DADA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DADA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DADA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DADACOIN (DADA)

القيمة السوقية $ 117.56K$ 117.56K $ 117.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 117.56K$ 117.56K $ 117.56K إمداد دورة التداول 495.00T 495.00T 495.00T إجمالي العرض 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

القيمة السوقية الحالية لـ DADACOIN هي $ 117.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DADA يبلغ 495.00T، مع إجمالي عرض 495000000000001.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.56K.