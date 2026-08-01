سعر D1ckGPT اليوم

السعر المباشر لمشروع D1ckGPT (DICK) اليوم هو $ 0.00469072، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DICK الحالي إلى USD هو $ 0.00469072 لكل DICK.

يحتل D1ckGPT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 306,519، مع عرض متداول قدره 26.34M DICK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DICK بين $ 0.0046455 (أدنى) و$ 0.00473908 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.297034، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00440837.

على المدى القصير، تحرك DICK بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-6.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.68.

معلومات سوق D1ckGPT (DICK)

القيمة السوقية $ 306.52K$ 306.52K $ 306.52K الحجم (24 ساعة) $ 23.68$ 23.68 $ 23.68 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 323.66K$ 323.66K $ 323.66K إمداد دورة التداول 26.34M 26.34M 26.34M إجمالي العرض 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ D1ckGPT هي $ 306.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.68. العرض المتداول لـ DICK يبلغ 26.34M، مع إجمالي عرض 69000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 323.66K.