معلومات سعر Cypherspace (CYPHER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -2.61% تغير السعر (7 أيام) +6.33% تغير السعر (7 أيام) +6.33%

سعر Cypherspace (CYPHER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CYPHER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCYPHER على الإطلاق هو $ 0.00201261، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CYPHER +1.09% على مدار الساعة الماضية، -2.61% على مدار 24 ساعة، و +6.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cypherspace (CYPHER)

القيمة السوقية $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K إمداد دورة التداول 999.57M 999.57M 999.57M إجمالي العرض 999,573,328.494194 999,573,328.494194 999,573,328.494194

القيمة السوقية الحالية لـ Cypherspace هي $ 15.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CYPHER يبلغ 999.57M، مع إجمالي عرض 999573328.494194. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.71K.