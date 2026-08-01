سعر Cypher اليوم

السعر المباشر لمشروع Cypher (CYPH) اليوم هو $ 0.00218492، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYPH الحالي إلى USD هو $ 0.00218492 لكل CYPH.

يحتل Cypher حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 261,887، مع عرض متداول قدره 119.81M CYPH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYPH بين $ 0.0021432 (أدنى) و$ 0.00220493 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0302985، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0021432.

على المدى القصير، تحرك CYPH بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-1.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 730.04.

معلومات سوق Cypher (CYPH)

القيمة السوقية $ 261.89K$ 261.89K $ 261.89K الحجم (24 ساعة) $ 730.04$ 730.04 $ 730.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M إمداد دورة التداول 119.81M 119.81M 119.81M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cypher هي $ 261.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 730.04. العرض المتداول لـ CYPH يبلغ 119.81M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.18M.