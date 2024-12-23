سعر CyberFi (CFI)
سعر CyberFi (CFI) المباشر لليوم هو USD 0.159147. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 258.75K. يتم تحديث سعر CFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CyberFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.31K
- تغيير سعر CyberFi خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.63M
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خلال اليوم، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ -0.0021373020173473 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ -0.0045782454 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ +0.0137005355 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ +0.01448719106247197 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0021373020173473
|-1.32%
|30 يوم
|$ -0.0045782454
|-2.87%
|60 يوم
|$ +0.0137005355
|+8.61%
|90 يوم
|$ +0.01448719106247197
|+10.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CyberFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.63%
-1.32%
-16.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform.
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