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سعر CyberFi (CFI) المباشر لليوم هو USD 0.159147 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 258.75K . يتم تحديث سعر CFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CyberFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.31K - تغيير سعر CyberFi خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.63M

أداء سعر CyberFi (CFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ -0.0021373020173473 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ -0.0045782454 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ +0.0137005355 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CyberFi مقابل USD هو $ +0.01448719106247197 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0021373020173473 -1.32% 30 يوم $ -0.0045782454 -2.87% 60 يوم $ +0.0137005355 +8.61% 90 يوم $ +0.01448719106247197 +10.01%

تحليل سعر CyberFi (CFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CyberFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.15517$ 0.15517 $ 0.15517 24 ساعة مرتفع $ 0.185988$ 0.185988 $ 0.185988 عالية طوال الوقت $ 76.41$ 76.41 $ 76.41 تغير السعر (1 ساعة) +1.63% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -16.01%

معلومات سوق CyberFi (CFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: