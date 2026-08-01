السعر المباشر لمشروع CryptoTwitter (CT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CT.

يحتل CryptoTwitter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,053، مع عرض متداول قدره 365.39T CT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CryptoTwitter (CT)

القيمة السوقية $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K إمداد دورة التداول 365.39T 365.39T 365.39T إجمالي العرض 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0

القيمة السوقية الحالية لـ CryptoTwitter هي $ 24.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CT يبلغ 365.39T، مع إجمالي عرض 365386617983886.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.05K.