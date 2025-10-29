معلومات سعر CryptoPeso (CRP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.076319 24 ساعة مرتفع $ 0.080652 عالية طوال الوقت $ 0.110133 أدنى سعر $ 0.064376 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) +4.53%

سعر CryptoPeso (CRP) في الوقت الحقيقي هو $0.078632. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRP بين أدنى سعر $ 0.076319 وأعلى سعر $ 0.080652، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRP على الإطلاق هو $ 0.110133، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.064376.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRP -0.09% على مدار الساعة الماضية، -1.69% على مدار 24 ساعة، و +4.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CryptoPeso (CRP)

القيمة السوقية $ 1.81M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.81M إمداد دورة التداول 23.00M إجمالي العرض 23,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CryptoPeso هي $ 1.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRP يبلغ 23.00M، مع إجمالي عرض 23000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.81M.