سعر CryptoLoots المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CLOOTS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CLOOTS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار CryptoLoots

سعر CryptoLoots (CLOOTS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CLOOTS إلى USD:

$0.00014039
$0.00014039$0.00014039
-4.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار CryptoLoots (CLOOTS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:50 (UTC+8)

معلومات سعر CryptoLoots (CLOOTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00211204
$ 0.00211204$ 0.00211204

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-4.48%

-68.19%

-68.19%

سعر CryptoLoots (CLOOTS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLOOTS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLOOTS على الإطلاق هو $ 0.00211204، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLOOTS +1.09% على مدار الساعة الماضية، -4.48% على مدار 24 ساعة، و -68.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CryptoLoots (CLOOTS)

$ 138.31K
$ 138.31K$ 138.31K

--
----

$ 138.31K
$ 138.31K$ 138.31K

985.21M
985.21M 985.21M

985,206,583.880894
985,206,583.880894 985,206,583.880894

القيمة السوقية الحالية لـ CryptoLoots هي $ 138.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLOOTS يبلغ 985.21M، مع إجمالي عرض 985206583.880894. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 138.31K.

سجل سعر CryptoLoots (CLOOTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoLoots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoLoots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoLoots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoLoots مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.48%
30 يوم$ 0+135.93%
60 يوم$ 0-36.83%
90 يوم$ 0--

ما هو CryptoLoots ( CLOOTS )

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

Copy

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

توقعات سعر CryptoLoots (USD)

كم ستكون قيمة CryptoLoots (CLOOTS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك CryptoLoots (CLOOTS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة CryptoLoots.

تحقق الآن من توقعات سعر CryptoLoots!

عملة CLOOTS إلى العملات المحلية

توكنوميكس CryptoLoots (CLOOTS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس CryptoLoots (CLOOTS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CLOOTS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول CryptoLoots (CLOOTS)

كم يساوي CryptoLoots (CLOOTS) اليوم؟
سعر CLOOTS المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CLOOTS إلى USD الحالي؟
سعر CLOOTS إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ CryptoLoots ؟
القيمة السوقية لعملة CLOOTS هي $ 138.31K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CLOOTS؟
العرض المتداول لتوكن CLOOTS هو 985.21M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CLOOTS؟
حقق CLOOTS سعرًا قياسيًا قدره 0.00211204 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CLOOTS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CLOOTS.
ما هو حجم تداول CLOOTS؟
حجم تداول CLOOTS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CLOOTS هذا العام؟
قد يرتفع CLOOTS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CLOOTS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:50 (UTC+8)

