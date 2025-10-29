معلومات سعر CryptoLoots (CLOOTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -4.48% تغير السعر (7 أيام) -68.19% تغير السعر (7 أيام) -68.19%

سعر CryptoLoots (CLOOTS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLOOTS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLOOTS على الإطلاق هو $ 0.00211204، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLOOTS +1.09% على مدار الساعة الماضية، -4.48% على مدار 24 ساعة، و -68.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CryptoLoots (CLOOTS)

القيمة السوقية $ 138.31K$ 138.31K $ 138.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 138.31K$ 138.31K $ 138.31K إمداد دورة التداول 985.21M 985.21M 985.21M إجمالي العرض 985,206,583.880894 985,206,583.880894 985,206,583.880894

القيمة السوقية الحالية لـ CryptoLoots هي $ 138.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLOOTS يبلغ 985.21M، مع إجمالي عرض 985206583.880894. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 138.31K.