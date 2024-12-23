احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CCV2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CCV2.

سعر CryptoCart V2 (CCV2) المباشر لليوم هو USD 1.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M . يتم تحديث سعر CCV2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoCart V2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78K - تغيير سعر CryptoCart V2 خلال اليوم هو -2.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 930.36K

أداء سعر CryptoCart V2 (CCV2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoCart V2 مقابل USD هو $ -0.049349926282226 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoCart V2 مقابل USD هو $ -0.0149876420 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoCart V2 مقابل USD هو $ +0.8757394740 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoCart V2 مقابل USD هو $ +0.641963398617674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.049349926282226 -2.88% 30 يوم $ -0.0149876420 -0.90% 60 يوم $ +0.8757394740 +52.76% 90 يوم $ +0.641963398617674 +63.06%

تحليل سعر CryptoCart V2 (CCV2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoCart V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 24 ساعة مرتفع $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 عالية طوال الوقت $ 27.07$ 27.07 $ 27.07 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -2.88% تغير السعر (7 أيام) -5.10%

معلومات سوق CryptoCart V2 (CCV2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: