توكنوميكس CryptoCart V2 (CCV2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CryptoCart V2 (CCV2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CryptoCart V2 (CCV2) Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. الموقع الرسمي: https://cryptocart.cc/ اشتر CCV2 الآن!

توكنوميكس CryptoCart V2 (CCV2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CryptoCart V2 (CCV2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 السعر الحالي: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 معرفة المزيد عن سعر CryptoCart V2 (CCV2)

توكنوميكس CryptoCart V2 (CCV2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CryptoCart V2 (CCV2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CCV2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CCV2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CCV2، استكشف السعر المباشر لتوكن CCV2!

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