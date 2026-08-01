سعر Crypto winter اليوم

السعر المباشر لمشروع Crypto winter (CRYPTO WINTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRYPTO WINTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRYPTO WINTER.

يحتل Crypto winter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,113، مع عرض متداول قدره 1.00B CRYPTO WINTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRYPTO WINTER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00474586، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRYPTO WINTER بمقدار -0.78% خلال الساعة الماضية و-5.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Crypto winter (CRYPTO WINTER)

القيمة السوقية $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto winter هي $ 27.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRYPTO WINTER يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.11K.