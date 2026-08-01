سعر Crust Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Crust Network (CRU) اليوم هو $ 0.00999024، مع تغير بنسبة 2.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRU الحالي إلى USD هو $ 0.00999024 لكل CRU.

يحتل Crust Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 266,896، مع عرض متداول قدره 26.72M CRU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRU بين $ 0.00974123 (أدنى) و$ 0.01006169 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 179.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00769792.

على المدى القصير، تحرك CRU بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-1.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.31K.

معلومات سوق Crust Network (CRU)

القيمة السوقية $ 266.90K$ 266.90K $ 266.90K الحجم (24 ساعة) $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 349.90K$ 349.90K $ 349.90K إمداد دورة التداول 26.72M 26.72M 26.72M إجمالي العرض 35,025,067.0 35,025,067.0 35,025,067.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crust Network هي $ 266.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.31K. العرض المتداول لـ CRU يبلغ 26.72M، مع إجمالي عرض 35025067.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 349.90K.