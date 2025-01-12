سعر Crown (CRW)
سعر Crown (CRW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.94K. يتم تحديث سعر CRW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crown الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.74
- تغيير سعر Crown خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.57M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRW.
خلال اليوم، كان سعر Crown مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crown مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crown مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crown مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-31.86%
|60 يوم
|$ 0
|-38.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crown: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.73%
-5.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRW إلى AUD
A$--
|1 CRW إلى GBP
￡--
|1 CRW إلى EUR
€--
|1 CRW إلى USD
$--
|1 CRW إلى MYR
RM--
|1 CRW إلى TRY
₺--
|1 CRW إلى JPY
¥--
|1 CRW إلى RUB
₽--
|1 CRW إلى INR
₹--
|1 CRW إلى IDR
Rp--
|1 CRW إلى PHP
₱--
|1 CRW إلى EGP
￡E.--
|1 CRW إلى BRL
R$--
|1 CRW إلى CAD
C$--
|1 CRW إلى BDT
৳--
|1 CRW إلى NGN
₦--
|1 CRW إلى UAH
₴--
|1 CRW إلى VES
Bs--
|1 CRW إلى PKR
Rs--
|1 CRW إلى KZT
₸--
|1 CRW إلى THB
฿--
|1 CRW إلى TWD
NT$--
|1 CRW إلى CHF
Fr--
|1 CRW إلى HKD
HK$--
|1 CRW إلى MAD
.د.م--