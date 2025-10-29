معلومات سعر Crome (CROME) في (USD)

سعر Crome (CROME) في الوقت الحقيقي هو $0.00969534. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CROME بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCROME على الإطلاق هو $ 0.322876، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00907856.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CROME -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +3.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crome (CROME)

القيمة السوقية الحالية لـ Crome هي $ 9.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CROME يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.70K.