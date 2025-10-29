معلومات سعر Craft Engine (CRAFT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00122574 24 ساعة مرتفع $ 0.00129952 عالية طوال الوقت $ 0.00321117 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) +3.50%

سعر Craft Engine (CRAFT) في الوقت الحقيقي هو $0.00124577. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRAFT بين أدنى سعر $ 0.00122574 وأعلى سعر $ 0.00129952، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRAFT على الإطلاق هو $ 0.00321117، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRAFT 0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.97% على مدار 24 ساعة، و +3.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Craft Engine (CRAFT)

القيمة السوقية $ 92.19K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.58K إمداد دورة التداول 74.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Craft Engine هي $ 92.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRAFT يبلغ 74.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.58K.