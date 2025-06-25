سعر could (COULD)
سعر could (COULD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.88K. يتم تحديث سعر COULD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق could الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر could خلال اليوم هو +25.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.26M
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خلال اليوم، كان سعر could مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر could مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر could مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر could مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+25.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر could: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.52%
+25.52%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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