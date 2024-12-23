سعر Cosplay Token (COT)
سعر Cosplay Token (COT) المباشر لليوم هو USD 0.01339627. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.56M. يتم تحديث سعر COT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cosplay Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 180.92K
- تغيير سعر Cosplay Token خلال اليوم هو -5.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 937.75M
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خلال اليوم، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ -0.00085395031909181 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ +0.0203810048 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ +0.0173537813 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ +0.005399174712092489 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00085395031909181
|-5.99%
|30 يوم
|$ +0.0203810048
|+152.14%
|60 يوم
|$ +0.0173537813
|+129.54%
|90 يوم
|$ +0.005399174712092489
|+67.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cosplay Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
-5.99%
-20.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cure WorldCosplay is the world’s largest Cosplay platform, supporting 12 languages, more than 720,000 members from 180 countries and 6.5 million (and counting!) images. The Cosplay Token (COT) will be used as a payment currency within the Cure WorldCosplay ecosystem, helping cosplayers without access to online payment methods be tipped for their content. The real value is created in the Cure Protocol - players will also be able to create and distribute their own personalised coin with COT, bringing power back to cosplayers and enabling them to monetize themselves easily among many other benefits.
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