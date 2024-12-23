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سعر Cosplay Token (COT) المباشر لليوم هو USD 0.01339627 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.56M . يتم تحديث سعر COT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cosplay Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 180.92K - تغيير سعر Cosplay Token خلال اليوم هو -5.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 937.75M

أداء سعر Cosplay Token (COT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ -0.00085395031909181 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ +0.0203810048 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ +0.0173537813 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cosplay Token مقابل USD هو $ +0.005399174712092489 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00085395031909181 -5.99% 30 يوم $ +0.0203810048 +152.14% 60 يوم $ +0.0173537813 +129.54% 90 يوم $ +0.005399174712092489 +67.51%

تحليل سعر Cosplay Token (COT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cosplay Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01324872$ 0.01324872 $ 0.01324872 24 ساعة مرتفع $ 0.01518887$ 0.01518887 $ 0.01518887 عالية طوال الوقت $ 0.357248$ 0.357248 $ 0.357248 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) -5.99% تغير السعر (7 أيام) -20.74%

معلومات سوق Cosplay Token (COT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: