معلومات سعر ColdPL (COLDPL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -2.93% تغير السعر (7 أيام) -2.93%

سعر ColdPL (COLDPL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COLDPL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOLDPL على الإطلاق هو $ 0.0021093، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COLDPL -- على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و -2.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ColdPL (COLDPL)

القيمة السوقية $ 316.76K$ 316.76K $ 316.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 316.76K$ 316.76K $ 316.76K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,363.845136 999,999,363.845136 999,999,363.845136

القيمة السوقية الحالية لـ ColdPL هي $ 316.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COLDPL يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999363.845136. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 316.76K.