سعر Coldint (SN29)
سعر Coldint (SN29) المباشر لليوم هو USD 1.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.61M. يتم تحديث سعر SN29 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coldint الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Coldint خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.29M
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خلال اليوم، كان سعر Coldint مقابل USD هو $ -0.024099747403362 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coldint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coldint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coldint مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.024099747403362
|-1.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coldint: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-1.90%
-25.45%
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