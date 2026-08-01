سعر coinage اليوم

السعر المباشر لمشروع coinage (COINAGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COINAGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COINAGE.

يحتل coinage حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 102,342، مع عرض متداول قدره 1.00B COINAGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COINAGE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01197817، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COINAGE بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-5.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.07.

معلومات سوق coinage (COINAGE)

القيمة السوقية $ 102.34K$ 102.34K $ 102.34K الحجم (24 ساعة) $ 5.07$ 5.07 $ 5.07 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 102.34K$ 102.34K $ 102.34K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ coinage هي $ 102.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.07. العرض المتداول لـ COINAGE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 102.34K.